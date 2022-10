Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, interrogato sul futuro dei Blancos sul mercato, ha risposto così:



"Non so cosa accadrà in futuro. Penso che il futuro del nostro club sia già scritto. Giocatori come Vinicius, Rodrygo, Camavinga, Tchouameni hanno già preso il loro posto. La squadra del prossimo anno non sarà uguale a quella attuale, ma la base rimarrà la stessa