Dopo Zinedine Zidane, anche Karim Benzema parla del possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Ecco le sue parole a ​Sky Sport: ​"Ho fatto moltissime cose con lui al Real Madrid. Sono già passati tre anni e ora gioca in un'altra squadra. Io non sono il presidente né l'allenatore, non so se sta bene o no alla Juve, quindi non posso rispondere sul suo eventuale ritorno a Madrid".