ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta 0-1 contro l'Atalanta, in superiorità numerica ma solo nei minuti finali grazie alla rete dinoi abbiamo fatto il nostro gioco che non è stato dei migliori ma conta il risultato finale. Fare gol fuori casa è difficile ed è comunque un buon risultato.per cui sono contento del risultato”.contro 10 persone cerchi di penetrare il muro ma la cosa più importante per noi è il risultato finale. È cambiato tutto dopo l’espulsione di Freuler, il progetto iniziale, la tattica, ma sapendo che avrebbero giocato in tre dietroQuella giocata fatta da MendyPenso che quando deve tirare forte tira meglio col destro, conta più la sua potenza che la sua qualità”.Questa partita non si ripeterà,tra le linee, un gol per noi è un risultato soddisfacente, l’eliminatoria è ancora aperta, dovremo giocare benissimo anche al ritorno”."Iscoma oggi ha giocato bene e sappiamo che può contribuire alla squadra mettendoci l’anima. Ha fatto un buon lavoro giocando più di un’ora e siamo contenti del suo rendimento".Non significa nulla, è un risultato buono in più, continuiamo a fare come abbiamo fatto ora, tutti si sacrificano per la squadra e giocano bene anche senza gli infortunati titolari.