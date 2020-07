Il Real Madrid lancia un appello ai propri tifosi per evitare assembramenti in caso di vittoria della Liga.

Il sindaco della capitale spagnola, Jose Luis Martinez Almeida ha dichiarato: "Per favore, non festeggiate alla fontana di Cibele. Fatelo con le bandiere del Real Madrid sui balconi".

Il ministro della salute spagnola Salvador Illa ha dichiarato: "Abbiamo visto molte immagini preoccupanti come le celebrazioni per alcune promozioni. In questa fase possiamo fare molte cose e possiamo divertirci, ma non possiamo perdere attenzione per il coronavirus. Dobbiamo seguire le raccomandazioni".