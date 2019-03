Il Real Madrid è pronto ad una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. Dopo l’arrivo di Zidane, Florentino Perez vuole fare follie sul mercato per assicurarsi diversi campioni tra cui i vari Mbappè, Neymar e Hazard. Non tutti però sono d’accordo con il progetto che ha in mente il presidente dei Blancos, infatti Alvaro Arbeloa ai microfini di Chiringuito, ha dichiarato che al Real non servono giocatori galacticos per tornare a vincere, l’ex difensore si è poi espresso riguardo la situazione di Bale e il ritorno di Zidane.



SUL MERCATO: “Il Real non ha bisogno di acquistare altri giocatori importanti, quelli che ha in rosa sono gli stessi che hanno vinto 4 champions. A parere mio attuare una rivoluzione è inutile, non penso che il problema sia l’età dei giocatori”.



SU BALE: “Bale parla bene spagnolo, ma non si sente a suo agio con i media per questo non ha mai risposto riguardo le voci che lo vorrebbero lontano da Madrid. Non dimentichiamoci che Gareth ha segnato molti gol importanti. Personalmente mi dispiace che venga criticato in questo modo”.



SU ZIDANE: “Per i tifosi Zidane è una leggenda sia come giocatore che come allenatore, chiunque lo ama. Ispira molti giocatori e tutti lo seguono, quando parla è facile da capire e parla in maniera facile”.