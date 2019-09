Alphonse Areola si presenta come nuovo giocatore del Real Madrid e parla del possibile arrivo di Kylian Mbappé, suo ex compagno al PSG: "La sola cosa di cui ho parlato con lui è l'infortunio e che debba recuperare in fretta. Poi, vedremo cosa ci riserva il futuro. Non vi direi se ho parlato o meno con lui del Real Madrid. Lui conosce la propria storia, io ho visto la mia e spero che sarà grande. Per ora, Mbappé è al Parigi, deve rimettersi dall'infortunio. Ciascuno di noi ha il suo cammino, vedremo a fine stagione".