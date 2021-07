Intervistato da AS prima della partenza per le Olimpiadi, Marco Asensio ha risposto così alla domanda sul suo futuro: "Si, certo, giocherò al Real Madrid anche la prossima stagione. La mia intenzione è quella di continuare al Real Madrid, di essere grande qui e di dare il massimo. Sento di avere ancora molto da dare in questo club. Come molti di voi già sanno, sono madridista sin da quando ero piccolo. Oltre ad essere un giocatore di questo club, lo vivo e sento tanto la vittoria quanto la sconfitta. È una questione di cuore". Il giocatore quindi allontana qualsiasi voce di mercato.