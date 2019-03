Con così tanti giocatori di livello mondiale che prenderanno parte al Clasico di questo weekend tra Real Madrid e FC Barcelona, chi si distinguera’ facendo la differenza?Non potremmo iniziare se non da lui. L'argentino è il capocannoniere di tutti i tempi di questa partita, con 26 gol. Al Santiago Bernabau ha sempre fatto la differenza, mettendo a segno ben 15 reti.Karim Benzema sta vivendo una delle sue migliori stagioni in fase realizzativa. E’ l’attaccante piu’ profilico del Real Madrid in questa stagione (11 gol in campionato) ed ha dimostrato nel corso degli anni di essere in grado di fare la differenza nelle partite disputate contro I Catalani: el Clasico ha gia’ segnato 9 gol.Il portiere del Barcellonasta attraversando un ottimo stato di forma, facendo la differenza in molte partite de LaLiga Santander in questa stagione. Con 10 reti subite e’ il secondo miglior portiere del campionato alle spalle di Jan Oblak dell’Atletico Madrid.Il centrocampista difensivo avra’ il compito di fermare le ripartenze di Messi e compagni. Il 27enne potrebbe tornare utile anche in fase offensiva: questa stagione ha gia’ segnato 4 gol, di cui uno nell’ultimo derby contro l’Atletico.C'è qualcosa di speciale che lega Sergi Roberto e le grandi partite. Lo ha gia’ dimostrato nel 2017, siglando il gol decisivo nell’epico ottavo di finale Champions contro il PSG e la scorsa stagione, proprio nel Clasico in casa del Real contribuendo con un assist alla vittoria del Barcellona per 3-0. Sergi Roberto conta gia’ cinque assist in carriera contro il Real Madrid, piu’ che contro qualsiasi altro club.sarà trasmessa domani alle 20.45 in