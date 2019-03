Dopo il doppio confronto in Copa del Rey,, match clou della 26ª giornata della Liga. Una sfida che arriva a 4 giorni da quello di coppa, chiuso con un 3-0 a favore della squadra di Valverde. Nel massimo campionato spagnolo, le due squadre sono separate da 9 punti e al momento una remontada sembra impossibile. La squadra di Solari, sempre più in discussione, deve pensare alla Champions League, ultimo trofeo disponibile con l’Ajax atteso al Bernabeu martedì. Per la sfida,. Il fantasista spagnolo, che sta vivendo mesi molto difficili in casa Real, era stato escluso in settimana dalla lista per la Coppa e non gioca titolare in campionato dal 28 ottobre scorso, curiosamente proprio la data del Clàsico di andata, vinto dal Barça 5-1. La nuova sfida contro la squadra di Valverde potrebbe essere la sua ultima chance di rientrare nei piani del club.- Il Barcellona non perde da 13 gare di campionato (10V, 3N) e hanno tenuto la porta inviolata in otto di queste. Il Real Madrid – che non vince da 5 partite contro il Barcellona in campionato – non perde due gare interne consecutive nella Liga da gennaio 2018. Le “Merengues” hanno però già incassato tanti KO (due) in questo campionato, quanti nell’intera stagione 2017/18 (tre).: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius Jr.: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, L. Suarez, Dembelé.sarà trasmessa alle 20.45 in