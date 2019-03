Dopo il 3-0 del Barcellona al Real Madrid in Coppa del Re, un altro Clasico, nella Liga. I Blancos provano a salvare l’orgoglio, contro la capolista del campionato spagnolo. Sull’1-0 per i blaugrana grazie a un gol di Rakitic, momenti di grande tensione tra Sergio Ramos e Messi. Il difensore dopo aver anticipato l'argentino ed essersi alzato la palla, cerca di recuperarla colpendo l’argentino con una manata sul volto. Furioso Messi, che - a sorpresa per il carattere mite - è andato faccia a faccia con l'avversario. Nervi tesissimi nel Clasico, con Messi e Sergio Ramos protagonisti.