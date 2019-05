Stagione da dimenticare per il Real Madrid: dopo l'addio di Zidane e Cristiano Ronaldo, il club ha salutato la Champions League agli ottavi di finale e si trova al momento al terzo posto in Liga, diciotto punti sotto al Barcellona già campione e a -7 dai cugini dell'Atletico. Anche il finale non è roseo, con il ko di ieri a San Sebastián contro la Real Sociedad (3-1). Tra le poche note liete c'è Brahim Diaz, autore del suo primo gol con la camiseta blanca. "Sono molto contento di essere al Real Madrid, voglio giocare qui per molti anni" ha dichiarato il giovane classe 1999. "Lavoro ogni giorno per dare il massimo. Sono stato poco tempo con Zidane, ma ho imparato molto da lui. Essere elogiato dai tifosi è un onore, sono i migliori del mondo. In questo club contano solo i gol e gli assist, è il club più esigente del mondo".