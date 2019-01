Brahim Diaz, nuovo centrocampista offensivo del Real Madrid, si presenta in conferenza stampa: "Si tratta di un giorno molto speciale per me. E' il giorno più importante della mia vita, non c'è regalo di Natale migliore, mi ha cercato il club che ho sempre sognato. Quando ho deciso di lasciare il City ho pensato solo a tre opzioni: Madrid, Madrid e Madrid, non volevo andare in nessun altro posto".