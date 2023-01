Il Real Madrid non vuole rinunciare a Eduardo Camavinga, centrocampista classe 2002 che rappresenta un elemento importante nei piani dei Blancos. Nonostante le voci che lo hanno accostato all'Arsenal, Carlo Ancelotti ha chiarito che il giocatore non lascerà Madrid: "Non cederemo Camavinga, è intoccabile. Così come Modric e Kroos".