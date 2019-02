Casemiro, centrocampista del Real Madrid, ha commentato la sconfitta contro il Barcellona (0-3) nella semifinale di ritorno di Copa del Rey. “Abbiamo lavorato molto, abbiamo avuto molte occasioni, ma se non colpisci l’avversario poi ti fa male, ed è queello che è successo”, le sue parole a Marca: “Gli errori di Vinicius? Parlare solo di lui è ingiusto, è un ragazzo coraggioso e non ha paura di niente, ha una qualità spettacolare per la sua età. L’assenza di Cristiano Ronaldo? Non possiamo parlare di chi non c’è più, solo una settimana fa si descriveva Benzema come il miglior centravanti del mondo”.