Giallo Fabio Coentrao. Il terzino portoghese sarebbe dovuto tornare al Real Madrid dopo il prestito allo Sporting Lisbona, ma nessuno lo ha visto nella capitale iberica. Il portoghese, sotto contratto con il Real fino al 30 giugno 2019, ha preso parte a una partita l'ultima volta il 20 maggio scorso, quando il suo Sporting ha perso la finale di Coppa di Portogallo. Da quel momento è letteralmente sparito. Non ha disputato il Mondiale con i lusitani e da 62 giorni non pubblica alcun aggiornamento sui propri canali social. In Portogallo non si hanno notizie mentre, secondo quanto riferito da As, alcune voci assicurano che in questi giorni il giocatore stia lavorando con un personal trainer, ma nessuno lo ha visto, tantomeno a Valdebebas, centro sportivo dei Blancos dove, per contratto, si sarebbe dovuto presentare.