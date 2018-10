Il Real Madrid continua a valutare la posizione di Julen Lopetegui, sotto esame almeno fino al Clasico di domenica contro il Barcellona. Tra i favoriti per sostituirlo in caso di esonero c'è Antonio Conte, al centro di una vertenza legale col Chelsea. Il fratello e assistente dell'ex ct, Daniele, ha parlato a Cadena Ser di questa ipotesi: "Antonio al momento è in vacanza, non ha ricevuto nessuna telefonata dal Real. Sicuramente possiamo dire che è un grandissimo club, ma per ora non ci sono stati contatti".