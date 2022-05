Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid ed MVP contro il Manchester City, ha analizzato così l'incredibile epilogo della gara: "In una sola parola, Real Madrid. Questo club è capace di tutto, abbiamo continuato a credere a questa finale anche difendendoci. Quando abbiamo fatto l'1-1 sapevamo che tutto era possibile. Sul nostro 2-1 loro erano morti. Nei supplementari siamo stati i migliori, anche se nel secondo tempo abbiamo sofferto. Incredibile. Fino al 89esimo non sembrava possibile, davanti alla porta non eravamo stati bravi e Vinicius aveva sbagliato un gol a inizio secondo tempo. Sembrava una di quelle gare lì. Però anche loro sapevano che al Bernabeu può succedere di tutto: non voglio dire che se la sono fatta sotto sull'1-1, però...".