Thibaut Courtois non teme l'Inter o le altre rivali. In conferenza stampa alla vigilia del debutto in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, il portiere del Real Madrid spiega: "Non abbiamo i favori del pronostico? Non la vedo così: ho piena fiducia in questa squadra, possiamo vincere la Champions League. Il Real parte sempre da favorito in questa competizione, poi tocca a noi dimostrarlo in campo e abbiamo la qualità per vincerla".