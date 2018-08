Prime parole da neo Real Madrid per Thibaut Courtois, arrivato dal Chelsea per 40 milioni di euro.

Queste le sue dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione: "Oggi realizzo un sogno. Un sogno che avevo fin da bambino, quando ho iniziato a giocare a calcio e vestivo i colori del Real. Arrivare nel miglior club del mondo è una gioia immensa ma anche una grande responsabilità. Il mio lavoro è sempre fatto nel miglior modo possibile per perfezionarmi giorno dopo giorno, ho sempre ammirato questo stadio e questo club. Oggi sono uno dei vostri, sono un madridista in più. Grazie a tutti nuovamente, al presidente Perez, ai miei agenti, alla mia famiglia, ai miei amici. Grazie a tutti coloro che mi hanno permesso di essere qui, hala Madrid!"".