Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa prima della semifinale di Supercoppa Spagnola contro il Valencia di domani. Impossibile, essendo in Arabia Saudita, non parlare del trasferimento di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr: "Fa capire che vogliono migliorare nello sport. Lo vediamo in vari elementi. Al Mondiale hanno battuto l'Argentina... Cristiano ha scelto di venire qui, è una sua decisione, ma dimostra che l'Arabia Saudita vuole migliorare. L'hanno preso per vincere il campionato".