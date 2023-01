Che Cristiano Ronaldo abbia una cura maniacale per la propria forma fisica, non è più un segreto. Ma la scelta di lasciare gli spalti alla fine del primo tempo della gara tra Al-Nassr e Al-Tai per vedere il secondo dalla cyclette negli spogliatoi, come documentato dai canali social del club arabo, ha fatto discutere. Molti tifosi sottolineano come siano stati proprio atteggiamenti del genere a causare la rottura con Ten Hag al Manchester United.