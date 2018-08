Dopo aver svolto le visite mediche e aver firmato il suo nuovo contratto, Thibaut Courtouis è stato presentato dal Real Madrid. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Sono felicissimo di essere qui, non sapete quanto ho dovuto lottare per raggiungere questo obiettivo. Ho affrontato il Real Madrid e so bene cosa significhi questo club, oggi realizzo un sogno".