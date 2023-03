Il futuro di Eden Hazard è uno dei principali argomenti di conversazione al Santiago Bernabéu. Il belga ha il contratto in scadenza a giugno del 2024 e non rientra nei piani del Real Madrid. Secondo Defensa Central, Zinedine Zidane ha confermato che vuole l'attaccante nella sua prossima squadra. Il futuro della leggenda francese è ancora incerto. Juve o PSG tra le principali mete, ma l'unica sua sicurezza è che l'ex Chelsea deve far parte della sua rosa.