La conferma di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid è tutt'altro che scontata. Nonostante il contratto fino al 2024, le sirene del Brasile per il tecnico italiano sono forti: a spingere per un suo approdo in Verdeoro ci sono alcuni grandi ex calciatori come Ronaldo, Kakà e Cafù. Ma quali sono i nomi dei possibili sostituti al Real? Questa la lista di Florentino Perez: Zidane, Raul, Xabi Alonso e Pochettino.