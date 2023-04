Dopo lo 0-1 dell'andata, ieri sera il Real Madrid ha ribaltato la semifinale di Coppa del Re vincendo 4-0 nel Clasico col Barcellona e conquistando un posto in finale., ripreso dal canale spagnolo Chiringuito che l'ha postato sui suoi profili social: "Primo, sono orgoglioso di aver visto una partita come questa; per tutti noi che lavoriamo per voi. Secondo, vi ho mentito: non era una finale, ma una semifinale. La finale dobbiamo ancora giocarla. E terzo, sentite: domani giorno di riposo". Boato generale nello spogliatoio.L'allentore italiano quindi ha deciso di. Grande protagonista della partita è stato Karim Benzema, che dopo la tripletta in sette minuti contro il Valladolid in campionato ha fatto altre tre reti contro il Barça nel giro di mezz'ora.