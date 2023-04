Quello di Karim Benema ormai non è più un sogno, l'attaccante francese è diventato re. Re del Real Madrid. Re del Clasico di ieri in Coppa con il Barcellona, vinto 4-0 dalla squadra di Ancelotti che ha ribaltato la gara d'andata e conquistato il posto in finale. Uomo copertina: Karim. the Dream? No, The King. Con una tripletta in mezz'ora ha affondato Lewandowski & co., ma aveva fatto ancora meglio tre giorni fa con tre gol in sette minuti al Valladolid. Due triplette nelle ultime due partite. E quel contratto in scadenza tra due mesi sul quale il Real sta già lavorando.



IL REAL CHE VUOLE ANCELOTTI - "I veterani sono fondamentali nello spogliatoio" aveva detto tempo fa Ancelotti. Carletto vorrebbe Vinicius ma anche Modric - anche lui in scadenza - Rodryo e Benzema. Un mix tra giovani in rampa di lancio e giocatori esperti. Per questo la società vuole accelerare per il rinnovo del contratto: a 35 anni Karim fa ancora la differenza, con 74 gol in 122 presenze è un patrimonio delle Merengues con cui ha vinto anche il Pallone d'Oro 2022.



RINNOVO BENZEMA - La stampa spagnola non ha dubbi: Benzema farà parte dei piani del Madrid anche per la prossima stagione, la volontà comune è quella di rinnovare il contratto per un'altra stagione allungando la scadenza a giugno 2024. Poi, se ne riparlerà. Il Real non molla Karim, il re è pronto a regalare altre emozioni al Bernabeu.