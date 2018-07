Come scritto da Marca, Neymar resterà al Paris Saint Germain. Il talento verdeoro non ha intenzione di abbandonare il Parco dei Principi, come sottolineato da lui stesso ai microfoni di Fox Sports durante un evento di beneficenza a San Paolo, in Brasile. Il 10 ha precisato che tiene all'ambiente parigino ed al presidente e vuole continuare col progetto sportivo iniziato un anno fa nella capitale francese, spegnndo i rumors sul suo approdo al Real Madrid.