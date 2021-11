Marcelo si è ormai convinto che il suo futuro è lontano dal Bernabeu. Il terzino brasiliano è arrivato al Real Madrid nel gennaio del 2007 all'età di 19 anni e dopo 14 anni chiude la sua avventura. As sottolinea come sulla scelta di non rinnovare il contratto, in scadenza la prossima estate, abbia pesato maggiormente la possibilità di risparmiare 16 milioni di euro dal monte ingaggi alle Merengues, inoltre in casa Real c'è Mendy che ha ormai tolto definitivamente il posto al brasiliano.