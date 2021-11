In scadenza di contratto col Real Madrid, Isco ieri si è reso protagonista di un episodio che non ha fatto piacere ai piani alti del club blanco. Chiamato a scaldarsi con Jovic e Camavinga, lo spagnolo, una volta appreso che sarebbe entrato più tardi dei suoi compagni, si è andato a riaccomodare in panchina. A gennaio l’ex Malaga cambierà aria.