"Il mio futuro è a Madrid". Lo dice, lo ribadisce a più riprese e ne è convinto Carlo Ancelotti, nonostante gli ultimi risultati deludenti del Real Madrid. Proprio alla luce di queste prestazioni negative, scrive Marca, è andato in scena un incontro tra Florentino Perez e l'allenatore di Reggiolo. Il quotidiano specifica che tra le parti c'è ancora armonia, presidente e tecnico hanno discusso dei motivi di questi brutti risultati, ma non ancora dell'avvenire, visto che molto potrebbe dipendere dalla finale di Copa del Rey di stasera e soprattutto dal doppio confronto in Champions League col Manchester City.