Non è una finale, ma è una partita già decisiva per il futuro indelle due squadre. Questa serapresso lo ​Stadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas, Ciutat Sportiva Blanca, ildi Zinedineaffronta ldi Antonio, suo ex compagno nella Juventus, in quella che è già a tutti gli effetti una sfida fondamentale per il prosieguo nella massima competizione europea, nonostante sia soloe ne manchino altrettante. il motivo consiste nel fatto che, in maniera assolutamente inaspettata rispetto alle previsioni, Blancos e nerazzurri occupino al momento le ultime due posizioni delrispettivamente con 1 e 2 punti, frutto di sconfitta e pareggio controe di due pareggi con le stesse avversarie. Si tratta dunque di un vero e proprio "spareggio", in attesa del ritorno tra 15 giorni a San Siro, che potrà delineare le sorti di un gruppo equilibrato: ucraini, a 4 punti, e tedeschi, a 2, si sono affrontati a Kiev alle 18.55. Conte affronta l'impegno privo del suo attaccante di punta, Romelu, rimasto a Milano per un infortunio: al suo posto spazio a Perisic, che fa coppia con Lautaro Martinez, negativo nelle ultime prestazioni. Zidane schiera invece Benzema al centro del reparto offensivo.- Real Madrid e Inter si sono affrontate già 15 volte nella storia, con i nerazzurri che hanno vinto in ben 7 occasioni. Sono 6, invece, i successi del club spagnolo e 2 i pareggi. Nelle ultime sette sfide disputate a Madrid, però, il Real ha vinto in ben sei occasioni, ma si ritrova a ospitare l'Inter per la prima volta dal settembre del 1998: in quell'occasione finì 2-0 per i blancos (esordio assoluto in Champions League per i nerazzurri). Nelle ultime 10 sfide europee tra queste due squadre, in nove occasioni ha trionfato chi giocava in casa (un pareggio nella restante gara). L'ultima vittoria in trasferta risale al marzo 1967, quando l'Inter vinse 0-2 in Coppa dei Campioni.Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard.​Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Perisic, Lautaro.​