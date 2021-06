Secondo quanto riportato da Defensa Central, il Real Madrid, su richiesta di Ancelotti, ha messo nel mirino Allan. Il brasiliano è un pupillo di Carletto, che lo ha allenato sia a Napoli che all'Everton, ed è stato individuato dall'allenatore come il rinforzo giusto per la mediana dei blancos, data la sua predisposizione al lavoro sporco e soprattutto la sua duttilità. Ancelotti però sa anche che l'obbiettivo primario è Mbappè, per questo non è detto che la trattativa per il 30enne possa entrare nel vivo, visti i problemi finanziari del Real.