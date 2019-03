Clima infuocato in casa Real Madrid, con Sergio Ramos che minaccia di lasciare il club. Come racconta AS, il presidente delle Merengues ha atteso negli spogliatoio del Bernabeu la squadra dopo la debacle in Champions League con l'Ajax, dando a Benzema e compagni "vergognosi". Al che il capitano spagnolo, squalificato, non ci ha visto più.



'ME NE VADO' - Sergio Ramos, al "vergognosi" ha difeso la squadra, attaccando il club, accusandolo di cattiva gestione e scarsa pianificazione, arrivando a dire a Florentino: "pagami e me ne vado". Benzina sul fuoco, polemiche che continuano nella Casa Blanca.