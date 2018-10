Il centrocampista delparla in conferenza alla vigilia del match di Champions League contro il Viktoria Plzen: "Siamo i primi a non essere felici quando le cose non vanno bene, ma siamo tranquilli e sentiamo la responsabilità di dover cambiare le cose: purtroppo in questo momento le cose non stanno andando come speravamo, ma ne usciremo presto. La responsabilità è di tutti non solo dell'allenatore. Lopetegui vicino all'esonero? Non credo che la stampa abbia il potere di cacciare un allenatore, ma semplicemente non credono nelle nostre possibilità: da qui alla fine della stagione possono accadere un milione di cose, ma noi abbiamo fiducia in chi ci guida e in noi stessi. Secondo me non sarebbe giusto esonerare il mister, la colpa è di tutti se le cose non funzionano. Come ho detto prima: abbiamo fiducia nel mister e siamo convinti di poter vivere un grande anno con lui come allenatore.Ovvio che ora siamo preoccupati perché non rendiamo al meglio, ma credo che dobbiamo solo trovare quel giusto bilanciamento che ci farà recuperare il terreno perso fin qui. La partita di domani spero sia quella della svolta. Cristiano Ronaldo manca a questo Real? Ne mancano tanti, da Carvajal a Bale, di certo abbiamo le soluzioni interne e di qualità che ci possono aiutare a risolvere la situazione senza doverle ricercare in chi se ne è andato e non è voluto rimanere qui. Ovvio che il momento è difficile, ma negli ultimi anni abbiamo dimostrato che quando tutti ci davano per finiti noi siamo sempre riemersi andando a vincere per quattro volte la Champions League, non una cosa da poco. Quindi vedrete che il Real Madrid vi stupirà ancora".