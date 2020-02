Secondo quanto raccolto da Don Balon, la permanenza di Isco al Real Madrid sarà ancora messa in discussione in estate: l’ex Malaga potrebbe ritrovarsi con un minutaggio ristretto al momento del ritorno di Odegaard dal prestito, dunque i Blancos potrebbero lasciarlo partire per una cifra che si aggira attorno ai 75 milioni. Su di lui ci sono Manchester City, Arsenal e Chelsea, oltre al PSG che potrebbe riceverlo dalle Merengues come contropartita per arrivare a Kilyan Mbappé.