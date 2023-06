“103 milioni! Abbiamo già avuto qualcuno che è venuto qui per un sacco di soldi e non faceva praticamente altro che riposarsi. Sono un sacco di soldi, ma vediamo il positivo. Bellingham sembra fortissimo". A pronunciare queste parole è il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos, 33 anni, che nel suo podcast parla del nuovo acquisto Jude Bellingham chiamando in causa il flop assoluto Eden Hazard.