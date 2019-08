Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, parla al Kicker del nuovo corso targato Zinedine Zidane: "Non è facile riportarci al punto in cui Zidane ci lasciò (vittoria di tre Champions consecutive, ndr). Jovic? Si è integrato bene, è stato sfortunato con l'infortunio, ma ci ha rafforzato il suo arrivo. Nazionale? Abbiamo la possibilità di vincere l'Europeo, altrimenti non la giocherei. Con l'Europeo vinto, sarebbe più facile ritirarsi dalla Germania".