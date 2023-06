Florentino Pérez: "Llegaste siendo casi un niño y te vas convertido en uno de nuestros grandes mitos. Tu leyenda durará para siempre como una bella historia de amor entre @Benzema y el Real Madrid". #GraciasKarim pic.twitter.com/AHlHLDKNWE — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 6, 2023

Il francese continuerà la sua carriera in Arabia Saudita e oggi ha presenziato al commiato organizzato per lui dal suo ormai ex club. Ecco le sue parole in conferenza stampa al"È difficile parlare con così tante emozioni, ma volevo ringraziare il Real e i miei compagni di squadra.Non dimenticherò mai il Real Madrid. È impossibile, è il miglior club di sempre. Ma. La cosa più importante per me è che tutti i successi che ho ottenuto qui me li sia goduti come un bambino.. L’allenatore mi ha dato una grandde fiducia nei miei mezzi fin dall’inizio. Ho imparato tanto con lui.Sarò sempre un tifoso del Real. Volevo chiudere qui con questa maglia ma,. È stata una decisione molto difficile da prendere, ci abbiamo pensato a lungo con la mia famiglia ma non dimenticherò mai questo club".- Prima del 9 blanco, aveva preso il microfonoper il saluto a Benzema. “, in cui mi vengono in mente ricordi ed emozioni vissute negli ultimi 14 anni. Dopo l'annuncio dell'addio di Karim, ho visto unnei madridisti e nei tifosi di calcio che si sono emozionati per le magie di un giocatore simile.Nessuno ha vinto più di te al Real Madrid. Ti abbiamo visto fare cose incredibili con la nostra maglia in ogni posto del mondo. E questo né io, né nessun madridista, lo dimenticherà mai. Siamo orgogliosi di te, sei arrivato molto giovane e te ne vai da leggenda.. Hai superato tanti ostacoli con noi, sei andato oltre alla pressione di giocare nel club più importante del mondo. Poni fine a questa tappa della tua vita da Pallone d’Oro. Ti sei meritato questo finale e noiAmici, rendiamo omaggio a uno dei calciatori più incredibili della nostra storia!”., con cui avrebbe già firmato un