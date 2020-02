Con la partita di questa sera tra Real Madrid e Manchester City Karim Benzema ha raggiunto quota 100 presenze in Champions League con la maglia dei Blancos. Nel pre partita inoltre il suo agente, Karim Djaziri, ha annunciato a RMC Sport: "Ha prolungato il suo contratto fino al 2022, è ufficiale. Durerà fino ai 35 anni, poi non sappiamo cosa succederà. Di sicuro ha il Lione nel suo cuore, ma anche il Real. È uno dei pochi giocatori che ha giocato soltanto in due club nel corso della sua carriera".