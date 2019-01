Sale la tensione in casa Real Madrid tra Isco Alarcón e Santiago Solari, con la Juventus alla finestra. Secondo Marca, un episodio risalente alla vigilia dell’ultimo match contro il Leganés ha contribuito ad inasprire il rapporto tra i due: Solari durante la rifinitura aveva provato Isco nell’undici titolare, in un centrocampo completato da Casemiro e Ceballos. Poi il cambio a sorpresa, annunciato nella riunione tecnica prima della partita: Isco in panchina e il giovane Federico Valverde in campo dal primo minuto.