Secondo Don Balón, il Real Madrid sta lavorando a un cambio in panchina per la prossima stagione: già esaurita la fiducia in Santiago Solari, che sarebbe destinato ad abbandonare il ruolo di guida tecnica dei Blancos a giugno. Sulla lista di Florentino Pérez alla voce “nuovo allenatore” spiccano cinque nomi: Jürgen Klopp (Liverpool), Mauricio Pochettino (Tottenham), José Mourinho (attualmente senza squadra), Joachim Löw (Germania) e Massimiliano Allegri (Juventus).