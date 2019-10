Più che un sogno, un'ossessione; più che un'idea, un chiodo fisso. Questo è Kylian Mbappe per Florentino Perez. Il presidente del Real Madrid ha individuato nel francese il nuovo colpo galactico per tornare a far sognare il Bernabeu. Dalla Spagna affermano che la strategia per arrivare al fenomeno classe '98 è già stata pianificata: il campione del Mondo ha altri 2 anni e mezzo di contratto con il Paris Saint Germain, troppi per affondare il colpo fin da subito. Occorre pazientare e, soprattutto, trovare in Mbappe stesso un alleato fondamentale. Al francese viene implicitamente richiesto di resistere alla tentazione di prolungare il contratto con i parigini che sarebbero già pronti ad offrirgli una cifra monstre pur di trattenerlo (si parla di 50 milioni di euro annui). Secondo Marca, i blancos sono fiduciosi: sanno che non sono molti i club europei capaci di sostenere un acquisto e un ingaggio come il suo. Serve pazienza, aspettare almeno l'estate 2021 quando potrebbero esserci movimenti sottobanco importanti per ​l'enfant terrible. Fino a quel momento rimarrà sempre una dolce ossessione.