Dani Carvajal ha subito l’ennesimo episodio di violenza nei confronti di un calciatore. A casa del giocatore del Real Madrid stavano infatti per entrare tre ladri che, armati, hanno provato a fare irruzione di notte nella sua abitazione. Sono stati scacciati via solo dal sistema di sicurezza che si è messo in funzione, obbligandoli alla ritirata.



La vicenda ha spaventato il terzino che ha poi parlato ai media ribadendo come “I calciatori siano ormai un bersaglio facile per questo genere di crimini. Il mio è solo l’ultimo di una lista innumerevole. Guardate cos’è successo ad Aubameyang, cui hanno sfasciato la mandibola. Abbiamo bisogno di più protezione. Sanno quando giochiamo, quando siamo a casa oppure no. Ci serve più aiuto”, ha detto il calciatore.