Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match con il Levante, il tecnico del Real Madrid Julen Lopetegui ha commentato i rumors che vogliono Antonio Conte come suo sostituto in panchina: "Voci su un mio esonero? Mi sento bene, senza alcun dubbio. Sono l'allenatore del Real Madrid, questo è il Real Madrid, ci sono molte aspettative e uno deve convivere con queste voci che ci sono. Se mi sento spalleggiato dal club? Assolutamente sì! Sono tranquillo e concentrato sul mio lavoro. Non sono in attesa del mio sostituto ma del Levante, di arrivare a un gioco. Il resto non è in mio controllo, non ci presto attenzione perché non ci aiuta a battere il Levante".