Dopo la pesante sconfitta nel Clasico, 5-1 per il Barcellona, il tecnico del Real Madrid Julen Lopetegui parla in conferenza stampa: "Credo in questo gruppo, tutti sono tristi ma mi piacerebbe vedere cosa succederà in aprile. Abbiamo avuto tre settimane terribili, abbiamo passato di tutto. Esonero? Non è una decisione che spetta a me. Oggi abbiamo avuto molte occasioni da gol, nella prima parte sono stati superiori a noi ma il risultato è eccessivo. Fino al 3-1 eravamo in controllo e c'era la sensazione di poter riequilibrare tutto. Sono l'allenatore e la responsabilità cade su di me. Qui vinciamo tutti e perdiamo tutti, ma sono successe molte cose. Avevamo iniziato bene la stagione, credo che dopo ci abbia punito la mancanza di efficacia".