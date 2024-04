Real Madrid-Manchester City, tre gol in 14' è quasi record. Bernardo Silva battuto da Mandzukic

prometteva spettacolo e l'andata dei quarti di finale dial Santiago Bernabeu non ha tradito le attese con un primo tempo scoppiettante e quasi da record.apre,(con la deviazione decisiva diper l'autogol) erispondono., ma tre gol in questo lasso di tempo non costituiscono un record nella storia della fase a gironi di Champions. Come evidenzia Opta, nell'aprile del 2019 Manchester City e Tottenham avevano fatto meglio, con quattro reti realizzate in 11 minuti (2-2).

14 - Real Madrid v Man City is only the second ever knockout stage match in the UEFA Champions League to see three goals scored in the opening 14 minutes, after Man City v Tottenham in April 2019 (2-2 in 11 mins). Bedlam. — OptaJoe (@OptaJoe) April 9, 2024

- E' quasi da record anche il gol didopo 108 secondi (con la complicità di un Andrij Lunin non perfetto) che sblocca l'incontro: è il secondo gol più veloce segnato da un giocatore ospite al Santiago Bernabeu un Champions. Soltantocon laaveva fatto meglio nell'aprile del 2018, andando a segno dopo 77 secondi.