Il Liverpool attende di conoscere il nome della sua sfidante nella finale di Parigi del prossimo 28 maggio. E questa sera, a partire dalle 21, Real Madrid e Manchester City forniranno la tanta attesa risposta. Si riparte dallo spettacolare 4-3 per gli uomini di Guardiola nella sfida della passata settimana; i blancos di Ancelotti confidano in un'altra serata da ricordare per Karim Benzema, reduce dalla tripletta in terra inglese, e nella spinta del "Bernabeu". I Citizens hanno messo nel mirino invece la seconda finale consecutiva, con l'obiettivo di cancellare il ricordo della sconfitta nell'ultima edizione.ha segnato due o più gol in sei delle ultime sette partite casalinghe ufficiali (5 vittorie, 2 sconfitte) e(5 vittorie, 3 pareggi), inclusa una vittoria per 1-0 nello scontro diretto qui disputato nella stagione 2015/16.dopo aver perso complessivamente 1-0 contro il Real Madrid nel 2015/16. Dopo quella sconfitta, i Citizens hanno fatto passi da gigante, perdendo solo quattro delle ultime 25 partite di UCL giocate all'estero (17 vittorie, 4 pareggi), inclusa una vittoria per 2-1 qui agli ottavi di finale della stagione 2019/20, prima che vincessero la partita di ritorno con lo stesso risultato.Giocatori da tenere d'occhio:e con 9 gol nella fase ad eliminazione diretta in questa stagione di Champions è ad un passo dall'eguagliare un altro dei record del suo ex compagno di squadra. Nel frattempo,Statistica in evidenza: il Real Madrid non ha mai raggiunto una finale di UCL/Coppa dei Campioni dopo aver perso la semifinale di andata.