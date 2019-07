Marcelo, terzino del Real Madrid, parla a Esporte Espetacular: "Zidane? Sono molto vicino a lui, è un fratello maggiore, sono stato molto contento del suo ritorno, non tanto per tornare a giocare, ma per riavere felicità. Fuori dalla Coppa America? E' una domanda che faccio anche a me stesso. Fino a quando respiro cercherò sempre di provare ad andare in nazionale col Brasile".



SU RONALDO - "Ronaldo di nuovo al Real? Abbiamo un'amicizia molto profonda. Quando parliamo, non parliamo di calcio. Abbiamo molte cose più importanti e parliamo dei nostri figli che giocano a calcio come noi".