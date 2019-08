Marcelo chiude a Neymar. Il terzino del Real Madrid, intervistato da SportBild, parla così del mercato: "Non abbiamo bisogno di alcun rinforzo, abbiamo già una buona squadra. Sarà difficile, ma sono convinto che con la giusta concentrazione potremo vincere tutto. Critiche? Ne ho ricevute tante in questi anni, ma ormai ho imparato a conviverci. So da solo quando ho una buona forma e quando no. Se le cose vanno male, devo solo lavorare per migliorare. Obiettivo? Da quando sono arrivato a Madrid, questo club mi ha insegnato a lottare per vincere tutto. Quest'anno non cambia nulla, vogliamo vincere Liga, Champions e Coppa del Re".