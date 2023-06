Quella contro l'Athletic Bilbao sarà l'ultima partita di Mariano Diaz da giocatore del Real Madrid e, salvo colpi di scena, non scenderà in campo. Il dominicano classe '92 ha scritto la storia: come evidenzia Marca, nella storia dei blancos non c'è un attaccante che sia rimasto tanto a lungo senza lasciare il segno, dal 2016 ad oggi sei stagioni (il 2017/18 al Lione), con sole 84 presenze e 12 gol complessivi.